На Херсонщині підтопленими внаслідок сильних дощів залишаються 148 домогосподарств
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Станом на 7:00 19 червня у Херсонській області залишаються підтопленими 148 домогосподарств, з них 10 житлових будинків. Рівень води поступово спадає. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
“13 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 252 домогосподарств, у тому числі 69 житлових будинків у смт Нова Маячка Олешківського району”, — йдеться у повідомленні.
Для відкачування води залучено 53 чол. та 16 од. тех., з них від ДСНС 41 чол. о/с та 11 од. техніки.
Протягом доби відкачано 10 тис. 300 м3 води (всього з початку робіт 99 тис. м3).
Прокладено тимчасовий металевий трубопровід діаметром 150 мм для відводу відкачаної води за межі населеного пункту.
Як повідомляв УНН, в окупованому Криму вирішили закрити дві виставкові зали затопленого Воронцовського палацу.