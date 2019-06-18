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В окупованому Криму вирішили закрити дві виставкові зали затопленого Воронцовського палацу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. В Алупці, що в окупованому Криму, у Воронцовському палаці-музеї, головний корпус якого на початку літа затопило дощами, закривають для відвідин дві виставкових зали. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим. Реалії".

В окупованому Криму вирішили закрити дві виставкові зали затопленого Воронцовського палацу

"За інформацією прес-служби (музею - ред.), зокрема, закриті для відвідування до 15 жовтня виставка другого поверху Шуваловського корпусу "Дар професора В.М. Голубєва" і виставковий зал "Під платаном", - йдеться в повідомленні.

У музеї посилаються на технічні причини.

Нагадаємо, в окупованому Криму внаслідок зливи та ураганного вітру затопило Воронцовський палац.

Як повідомляв УНН, місія ЮНЕСКО прибуде до України аби перевірити стан Ханського палацу.

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