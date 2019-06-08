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У Криму злива залила Воронцовський палац: пошкоджено картини

У Криму злива залила Воронцовський палац: пошкоджено картини

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. В окупованому Криму внаслідок зливи та ураганного вітру затопило Воронцовський палац, повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook місцевої активістки Ольги Худобандаєвої.

"Вранці 07.06.2019 р, в результаті ураганного вітру і сильного дощу частина покриття (технологічної покрівлі) була зміщена зі свого проектного положення, що призвело до протікання і намокання стін першого і другого поверхів Головного корпусу.

Воронцовський палац затопило. В голубій вітальні обвалилась штукатурка, картини пошкоджені, води було по щиколотку", - йдеться в повідомленні.

За словами місцевої активістки, для відвідувачів музей відкриється 10 червня.

Як повідомляв УНН, місія ЮНЕСКО прибуде до України аби перевірити стан Ханського палацу.

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