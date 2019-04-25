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Перевірка стану Ханського палацу: місія ЮНЕСКО невдовзі прибуде в Україну

Перевірка стану Ханського палацу: місія ЮНЕСКО невдовзі прибуде в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Україна чекає на моніторингову місію, яка перевірить стан Ханського палацу в анексованому кримському Бахчисараї. Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода" повідомив міністр культури Євген Нищук, передає УНН

Так звані реставраційні роботи, які здійснює окупаційна влада щодо архітектурної пам’ятки, міністр назвав “брутальним нищенням ханського палацу”.

“Зараз ми чекаємо на моніторингову місію, яка тільки й може нам допомогти, тому що ми прямого доступу (до Криму — ред.) не маємо. Мої особисті перемови з урядом і міністром культури Туреччини, який долучається до цих процесів; з 8 по 12 число в нас безпосередньо в Києві будуть представники ЮНЕСКО, з якими ми якраз маємо напрацювати параметри того, який чином вони будуть здійснювати місію і щодо Ханського палацу, і щодо Херсонесу, де також здійснюється чорна археологія, незаконні розкопки, де починається будівництво у заповіднику Херсонеса”, — сказав Нищук.​

Він додав, що перевіряти стан цих пам’яток Україна може тільки за допомогою міжнародних місій.

Нагадаємо, моніторингова місія ЮНЕСКО, яка оцінить стан руйнування російськими окупантами Ханського палацу в Бахчисараї в окупованому Криму, збереться вже цього року в Україні.

Як повідомляв УНН, ЮНЕСКО наголошує на погіршенні ситуації в тимчасово окупованому Криму.

За роки анексії Криму Росія вивезла з півострова не менше мільйона археологічних артефактів.

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