В Крыму ливень залил Воронцовский дворец: повреждены картины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В оккупированном Крыму в результате ливня и ураганного ветра затопило Воронцовский дворец, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook местной активистки Ольги Худобандаевой.
"Утром 07.06.2019 г., в результате ураганного ветра и сильного дождя часть покрытия (технологической кровли) была смещена со своего проектного положения, что привело к протеканию и намоканию стен первого и второго этажей Главного корпуса.
Воронцовский дворец затопило. В голубой гостиной обвалилась штукатурка, картины повреждены, воды было по щиколотку", - говорится в сообщении.
По словам местных активистки, для посетителей музей откроется 10 июня.
Как сообщал УНН, миссия ЮНЕСКО прибудет в Украину чтобы проверить состояние Ханского дворца.