В Крыму ливень залил Воронцовский дворец: повреждены картины

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 16551 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 36465 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 55899 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115167 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109559 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136523 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144225 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130023 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130090 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Крыму ливень залил Воронцовский дворец: повреждены картины

В Крыму ливень залил Воронцовский дворец: повреждены картины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. В оккупированном Крыму в результате ливня и ураганного ветра затопило Воронцовский дворец, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook местной активистки Ольги Худобандаевой.

"Утром 07.06.2019 г., в результате ураганного ветра и сильного дождя часть покрытия (технологической кровли) была смещена со своего проектного положения, что привело к протеканию и намоканию стен первого и второго этажей Главного корпуса.

Воронцовский дворец затопило. В голубой гостиной обвалилась штукатурка, картины повреждены, воды было по щиколотку", - говорится в сообщении.

По словам местных активистки, для посетителей музей откроется 10 июня.

Как сообщал УНН, миссия ЮНЕСКО прибудет в Украину чтобы проверить состояние Ханского дворца.

Украинские Национальные Новости

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