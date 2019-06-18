В оккупированном Крыму решили закрыть два выставочных зала затопленного Воронцовского дворца
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Алупке, что в оккупированном Крыму, в Воронцовском дворце-музее, главный корпус которого в начале лета затопило дождями, закрывают для посещения два выставочных зала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".
"По информации пресс-службы (музея - ред.), в частности, закрыты для посещения до 15 октября выставка второго этажа Шуваловский корпуса "Дар профессора В.М. Голубева" и выставочный зал "Под платаном", - говорится в сообщении.
В музее ссылаются на технические причины.
Напомним, в оккупированном Крыму в результате ливня и ураганного ветра затопило Воронцовский дворец.
Как сообщал УНН, миссия ЮНЕСКО прибудет в Украину, чтобы проверить состояние Ханского дворца.