Заместитель военного комиссара в Одесской области требовал от призывника взятку в тысячу долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Под процессуальным руководством в уголовном производстве Военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины, совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Николаеве, и оперативными сотрудниками ГО БКОП в Одесской области задокументирована незаконная деятельность заместителя Доброславського районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона Украины.
"Установлено, что за содействие в прохождении гражданином К. военно-врачебной комиссии и выдачу призывнику военного билета подполковник Н. требовал от отца неправомерную выгоду в сумме 1 тысяча долларов. После получения 14 июня этой взятки военного чиновника задержали правоохранители в порядке ст. 208 КПК Украины", - отметили в прокуратуре.
Следователи и прокуроры провели первоочередные следственные действия. Готовится сообщение о подозрении задержанному в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от должности.
Добавляется, что досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Житомире задержали полицейского, который требовал взятку за закрытие дела.