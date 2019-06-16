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Заместитель военного комиссара в Одесской области требовал от призывника взятку в тысячу долларов

Киев • УНН

 • 14135 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Под процессуальным руководством в уголовном производстве Военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины, совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Николаеве, и оперативными сотрудниками ГО БКОП в Одесской области задокументирована незаконная деятельность заместителя Доброславського районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Заместитель военного комиссара в Одесской области требовал от призывника взятку в тысячу долларов

"Установлено, что за содействие в прохождении гражданином К. военно-врачебной комиссии и выдачу призывнику военного билета подполковник Н. требовал от отца неправомерную выгоду в сумме 1 тысяча долларов. После получения 14 июня этой взятки военного чиновника задержали правоохранители в порядке ст. 208 КПК Украины", - отметили в прокуратуре.

Следователи и прокуроры провели первоочередные следственные действия. Готовится сообщение о подозрении задержанному в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от должности.

Добавляется, что досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Житомире задержали полицейского, который требовал взятку за закрытие дела.

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