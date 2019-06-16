Заступник військового комісара на Одещині вимагав від призовника хабар у тисячу доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. За процесуального керівництва у кримінальному провадженні Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, та оперативними співробітниками ГВ БКОЗ в Одеській області задокументовано незаконну діяльність заступника Доброславського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Військової прокуратури Південного регіону України.
“Установлено, що за сприяння у проходженні громадянином К. військово-лікарської комісії та видачу призовнику військового квитка підполковник Н. вимагав від його батька неправомірну вигоду в сумі 1 тисяча доларів. Після одержання 14 червня цього хабара військового посадовця затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України”, — зазначили в прокуратурі.
Слідчі та прокурори провели першочергові слідчі дії. Готується повідомлення про підозру затриманому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Слідство звернеться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від посади.
Додається, що досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Житомирі затримали поліцейського, який вимагав хабар за закриття справи.