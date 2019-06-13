У Житомирі затримали поліцейського, який вимагав хабар за закриття справи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Слідчий Житомирського районного відділення поліції вимагав у громадянина 500 доларів США за закриття кримінального провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
Під час отримання частини неправомірної вигоди був затриманий військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України спільно із слідчим відділом Управління СБУ в Житомирській області та Житомирським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Встановлено, що поліцейський вирішив заробити, здійснюючи досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 Кримінального кодексу України (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу). Слідчий затребував у особи, в якої вилучив автомобіль, 500 доларів США винагороди за непризначення експертизи машини та закриття справи.
12 червня в рамках контролю за вчиненням злочину, під час отримання перших 2000 гривень хабара, капітана-здирника затримано в порядку ст. 208 КПК України.
На даний час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, фігурантові готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від посади.
Нагадаємо, у Чернівецькій області викрита група зловмисників, з числа представників місцевої влади та правоохоронців, які вимагали від бізнесмена неправомірну винагороду у розмірі 500 тисяч доларів США.