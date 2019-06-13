В Житомире задержали полицейского, который требовал взятку за закрытие дела

Во время получения части неправомерной выгоды был задержан военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины совместно с следственным отделом Управления СБУ в Житомирской области и Житомирским управлением Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Установлено, что полицейский решил заработать, осуществляя досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства). Следователь потребовал у лица, у которого изъял автомобиль, 500 долларов США вознаграждения за не назначение экспертизы машины и закрытие дела.

12 июня в рамках контроля за совершением преступления, при получении первых 2000 гривен взятки, капитана-вымогателя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, фигуранту готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Напомним, в Черновицкой области разоблачена группа злоумышленников, из числа представителей местной власти и правоохранителей, которые требовали от бизнесмена неправомерное вознаграждение в размере 500 000 долларов США.