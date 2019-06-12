На Буковині посадовці погоріли на хабарі в 500 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Чернівецькій області викрита група зловмисників, з числа представників місцевої влади та правоохоронців, які вимагали від бізнесмена неправомірну винагороду у розмірі 500 тисяч доларів США. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на свойї сторінці у соцмережі Facebook, передає УНН.
"Слідчими ДБР за процесуального керівництва ГПУ викрито групу зловмисників, до якої входили посадові особи органів місцевого самоврядування та поліції, які намагалися заволодіти від громадянина 500 тис доларів США за виділення йому в користування для ведення мисливського господарства земельної ділянки розміром близько 100 га, яка розташована на території Путильського району Чернівецької області", - повідомив Луценко.
Наразі зловмисників затримано при отриманні частини грошових коштів у сумі 200 тис доларів, додав Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, за одержання хабара у 25 тис. доларів правоохоронці затримали голову однієї з територіальних громад Дніпропетровської області.