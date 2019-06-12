На Дніпропетровщині на хабарі в 25 тисяч доларів затримали голову ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. За одержання хабара у 25 тис. доларів правоохоронці затримали голову однієї з територіальних громад Дніпропетровської області. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП області.
У поліції повідомили, що посадовець вимагав неправомірну вигоду за вирішення питання про виділення у власність двох земельних ділянок площею 0.14 Га кожна.
"11 червня чоловік у місті Дніпро підконтрольно отримав вказану суму, після чого одразу був затриманий правоохоронцями. Факт отримання неправомірної вигоди задокументовано, хабар у сумі 25 тис. доларів вилучено. Операцію із затримання хабарника провели працівники слідчого управління Дніпропетровської області, оперативники УЗЕ, співробітники військової прокуратури", - йдеться у повідомленні.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПКУ. За місцем мешкання та роботи посадовця тривають обшуки.
Нагадаємо, чиновники Міністерства юстиції України вимагали у підприємця "відкати" за реалізацію продукції в установах виконання покарань Київщини. Їх було затримано під час передачі частини хабара у розмірі 18000 гривень.