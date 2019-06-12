В Днепропетровской области на взятке в 25 тыс. долларов задержали председателя ОТГ

В полиции сообщили, что чиновник требовал неправомерную выгоду за решение вопроса о выделении в собственность двух земельных участков площадью 0.14 Га каждая.

"11 июня мужчина в городе Днепр подконтрольно получил указанную сумму, после чего сразу был задержан правоохранителями. Факт получения неправомерной выгоды задокументированы, взятку в сумме 25 тыс. долларов изъяли. Операцию по задержанию взяточника провели сотрудники следственного управления Днепропетровской области, оперативники УЗЭ, сотрудники военной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК. По месту жительства и работы чиновника продолжаются обыски.

Напомним, чиновники Министерства юстиции Украины требовали у предпринимателя "откаты" за реализацию продукции в учреждениях исполнения наказаний Киевской области. Они были задержаны во время передачи части взятки в размере 18000 гривен.