Чиновники Мін’юсту вимагали хабар від підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Чиновники Міністерства юстиції України вимагали у підприємця "відкати" за реалізацію продукції в установах виконання покарань Київщини. Їх було затримано під час передачі частини хабара у розмірі 18000 гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
"Начальника виробничого управління Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерста юстиції України та його заступників затримала військова прокуратура Центрального регіону України під час передачі частини хабара у розмірі 18000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємець звернувся до управління в лютому 2019 року щодо реалізації продовольчих товарів у виправних закладах в Київській області.
"Начальник управління виробничої діяльності підприємств Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту та його заступники запропонували бізнесмену схему: він платить чиновникам 60% від прибутку, а ті не створюють йому перешкод у діяльності", - зазначається в повідомленні.
Наразі проводяться слідчі та процесуальні дії. Готуються повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, клопотання до суду про обрання фігурантам запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.
Нагадаємо, у центральному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України у Києві 11 червня відбувалися слідчі дії.