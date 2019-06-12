Чиновники Минюста требовали взятку от предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Чиновники Министерства юстиции Украины требовали у предпринимателя "откаты" за реализацию продукции в учреждениях исполнения наказаний Киевской области. Они были задержаны во время передачи части взятки в размере 18000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Начальника производственного управления Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерста юстиции Украины и его заместителей задержала военная прокуратура Центрального региона Украины во время передачи части взятки в размере 18000 гривен.
Досудебным расследованием установлено, что предприниматель обратился в управление в феврале 2019 года по реализации продовольственных товаров в исправительных учреждениях в Киевской области.
"Начальник управления производственной деятельности предприятий Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста и его заместители предложили бизнесмену схему: он платит чиновникам 60% от прибыли, а те не создают ему препятствий в деятельности", - отмечается в сообщении.
Проводятся следственные и процессуальные действия. Готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.
Напомним, в центральном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины в Киеве 11 июня происходили следственные действия.