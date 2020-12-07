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Застреленный на границе украинец часто "ходил" в РФ: детали и фото погибшего

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинец, которого на днях застрелили российские пограничники, неоднократно нелегально пересекал границу с РФ. Информацию об этом УНН подтвердили в правоохранительных органах.

Известно, что "ходил" погибший через границу не один раз, а в этот раз, как предполагают источники, возможно, мужчина не договорился с российской стороной.

Тело погибшего сейчас находится в России и его должны потребовать родственники погибшего.

Напомним, ранее появилась информация, что на границе России в ночь на 4 декабря погиб гражданин Украины. СМИ сообщили, что это житель Сумской области 27-летний Евгений Голубев, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

До этого об инциденте сообщало ФСБ РФ, в подчинении которого находятся российские пограничники.

4 декабря, Федеральная служба безопасности России заявила о перестрелке на границе с Украиной, и одном погибшем при попытке "нарушение границы с Украины в Российскую Федерацию".

Но в Госпогранслужбе заявили о несвоевременном информировании от российских коллег.

Несколько позже, в ГПСУ сообщили, что во время погранично-представительской встречи, российская сторона не дала информацию, которая подтверждала заявление пограничной службы ФСБ РФ, в отношении стрельбы и смерти на российско-украинской границе.

Также отмечается, что несмотря на уголовное прошлое убитого мужчины, фактом остается то, что представители Федеральной службы безопасности России убили гражданское лицо и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании.

В то же время, Следственный комитет РФ сегодня, 7 декабря, выступил с заявлением о трех нарушителях, которые "открыли огонь по пограничникам, с целью препятствования их законной деятельности". В итоге, сообщается, что Голубева "в результате перестрелки ликвидировали". О судьбе двух других "нарушителей" ничего пока неизвестно.

"Следствием установлено, что 3 декабря 2020 года пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областях пресечена попытка нарушения государственной границы Российской Федерации тремя вооруженными лицами. По требованию командира пограничного наряда остановиться, нарушители открыли огонь по пограничникам с целью препятствования их законной деятельности. Чтобы защитить жизнь подчиненных, командир наряда принял решение открыть ответный огонь. В результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения, - все эти предметы изъяты как вещественные доказательства. В это время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в СК РФ.

Добавим, что фото погибшего из уголовных производств, в которых он фигурировал.

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