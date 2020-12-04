Стрілянина на кордоні з РФ: у Держприкордонслужбі заявляють про несвоєчасне інформування від російських колег

“Хочу зазначити, що ми одразу почали перевіряти інформацію, яка з’явилася в ЗМІ з посиланням на прикордонну службу ФСБ РФ, про те, що начебто на кордоні з Україною відбулося якесь порушення й далі — вогневе протистояння, в результаті якого загинула одна людина. Додам, що близько 11:00 нам надійшов лист від російської сторони, де зазначають про цю подію. Там повідомляється, що це мало місце опівночі за московським часом (23:00 за Києвом — ред.). Додам, що прикордонні наряди ДПСУ не фіксували жодних пострілів на спільній ділянці кордону з Росією. Й ми бачимо великий проміжок часу про, який говорить російська сторона, між тим, коли відбулася подія й до інформування української сторони. Негайного інформування для реагування на ситуацію не було. На даний момент, ми перевіряємо всі ділянки місцевості на кордоні з Росією. В тому числі, і той напрямок, який зазначала російська сторона”, — повідомив речник ДПСУ.

В найближчий час має відбутися прикордонна представницька зустріч, щоб російська сторона могла повідомити додаткові обставини тієї події, про які вона зазначала в листі.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії заявила про перестрілку на кордоні з Україною, є один загиблий нібито при спробі “порушення кордону з України в Російську Федерацію”.