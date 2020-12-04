Стрельба на границе с РФ: в Госпогранслужбе заявляют о несвоевременном информировании от российских коллег

“Хочу отметить, что мы сразу начали проверять информацию, появившуюся в СМИ со ссылкой на пограничную службу ФСБ РФ, о том, что якобы на границе с Украиной произошло какое-то нарушение и далее — огневое противостояние, в результате которого погиб один человек. Добавлю, что около 11:00 нам поступило письмо от российской стороны, где отмечают это событие. Там сообщается, что это имело место в полночь по московскому времени (23:00 по Киеву — ред.). Добавлю, что пограничные наряды ГПСУ не фиксировали никаких выстрелов на общем участке границы с Россией. И мы видим большой промежуток времени о, котором говорит российская сторона, между тем, когда произошло событие и до информирования украинской стороны. Немедленного информирования для реагирования на ситуацию не было. На данный момент, мы проверяем все участки местности на границе с Россией. В том числе, и то направление, которое отмечала российская сторона”, — сообщил представитель ГПСУ.

В ближайшее время должна произойти пограничная представительная встреча, чтобы российская сторона могла сообщить дополнительные обстоятельства этого события, о которых она отмечала в письме.

Напомним, Федеральная служба безопасности России заявила о перестрелке на границе с Украиной, есть один погибший якобы при попытке “нарушение границы с Украиной в Российскую Федерацию”.