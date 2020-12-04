ФСБ РФ заявила про перестрілку з загиблим на кордоні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Федеральна служба безпеки Росії заявила про перестрілку на кордоні з Україною, є один загиблий нібито при спробі "порушення кордону з України в Російську Федерацію". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ФСБ РФ.
"На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня поточного року прикордонним нарядом попереджено спробу порушення кордону з України в Російську Федерацію трьома озброєними невідомими. При спробі затримання порушники вчинили збройний опір. В результаті вогню один з них отримав поранення, несумісні з життям, двоє зникли на території України", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, проводяться оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, у листопаді у Росії військовий застрелив трьох людей на аеродромі.