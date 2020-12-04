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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 26650 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84524 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102214 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118256 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152819 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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ФСБ РФ заявила о перестрелке с погибшим на границе с Украиной

ФСБ РФ заявила о перестрелке с погибшим на границе с Украиной

Киев  •  УНН

 • 26281 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Федеральная служба безопасности России заявила о перестрелке на границе с Украиной, есть один погибший якобы при попытке "нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

"На участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - говорится в сообщении.

Как указано, проводятся оперативно-следственные действия.

Напомним, в ноябре в России военный застрелил трех человек на аэродроме.

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