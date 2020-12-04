ФСБ РФ заявила о перестрелке с погибшим на границе с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Федеральная служба безопасности России заявила о перестрелке на границе с Украиной, есть один погибший якобы при попытке "нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.
"На участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - говорится в сообщении.
Как указано, проводятся оперативно-следственные действия.
Напомним, в ноябре в России военный застрелил трех человек на аэродроме.