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У Росії військовий застрелив трьох людей на аеродромі

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Військовослужбовець убив трьох осіб на військовому аеродромі під Воронежем в Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

"Військовослужбовець влаштував стрілянину, стріляв з пістолета, який забрав у офіцера. Убито троє осіб. Зараз він (нападник - ред.) забарикадувався на території частини", - йдеться в повідомленні агентства, яке цитує джерело в екстрених службах регіону.

Повідомляється, що влада Воронезької області підтвердила факт НП на військовому аеродромі.

"Так, факт такий є, ми зараз самі з'ясовуємо всі подробиці, там (на аеродромі - ред.) кілька загиблих", - повідомили в пресслужбі адміністрації області.

У Telegram-пабліках називають ім'я стрілка і повідомляються деталі інциденту.

"Відкрив вогонь по товаришах по службі в Воронежі - 20-річний Антон Макаров... У Міноборони заявили, що солдат був в добовому наряді", - пише Mash.

Як зазначає Telegram-канал, близько 5 ранку призовник Антон Макаров з бомбардувального полку військової частини 45117 "вступив в словесний конфлікт з майором Єрмолаєвим, який прибув з перевіркою наряду". "Відібрав його табельний пістолет Макарова і 16 патронів і вистрілив в офіцера. До Єрмолаєва підбіг водій, намагаючись надати допомогу, призовник вистрілив і в нього. Пізніше вистрілив в ще одного солдата (він помер до 8 ранку) і втік з частини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Нижньогородській області РФ 18-річний підліток нещодавно відкрив вогонь з рушниці на автобусній зупинці.

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