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В России военный застрелил трех человек на аэродроме

В России военный застрелил трех человек на аэродроме

Киев  •  УНН

 • 25204 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем в России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он (нападавший – ред.) забаррикадировался на территории части", - говорится в сообщении.

Сообщается, что власти Воронежской области подтвердили факт ЧП на военном аэродроме.

"Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там (на аэродроме – ред.) несколько погибших", - сообщили в пресс-службе администрации области.

В Telegram-паблик называют имя стрелка и сообщаются детали инцидента.

"Открыл огонь по сослуживцам в Воронеже - 20-летний Антон Макаров... В Минобороны заявили, что солдат был в суточном наряде", - пишет Mash.

Как отмечает Telegram-канал, около 5 утра призывник Антон Макаров с бомбардировочного полка воинской части 45117 "вступил в словесный конфликт с майором Ермолаевым, который прибыл с проверкой наряда". "Отобрал его табельный пистолет Макарова и 16 патронов и выстрелил в офицера. К Ермолаеву подбежал водитель, пытаясь оказать помощь, призывник выстрелил и в него. Позже выстрелил в еще одного солдата (он умер до 8 утра) и убежал из части", - говорится в сообщении.

Напомним, в Нижегородской области РФ 18-летний подросток недавно открыл огонь из ружья на автобусной остановке.

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