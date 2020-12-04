Стрілянина на кордоні з РФ: у Держприкордонслужбі спростували заяву російської сторони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Під час прикордонно-представницької зустрічі, російська сторона не дала інформацію, яка б підтверджувала заяву прикордонної служби ФСБ РФ, стосовно стрілянини та смерті на українсько-російському кордоні. Про це УНН повідомили в пресслужбі ДПСУ.
“На даний момент фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала суміжна сторона, а це в межах Сумської області, не зафіксовано. Також немає інформації, яка б підтверджувала достовірність повідомлення російських прикордонників.
Під час прикордонно-представницької зустрічі на лінії кордону російські прикордонники наполягали на раніше наданій інформації, проте не змогли надати жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, в т.ч. слідів перетину кордону на місцевості. Російська сторона також не надала будь-якої інформації про особу, яка, за їх повідомленням, загинула, та зброю, яку порушник міг використовувати”, - повідомили в ДПСУ.
Повідомляється, що ДПСУ негайно розпочала перевірку інформації, яка з посиланням на ПС ФСБ РФ по Білгородській та Воронезькій області з’явилася у ЗМІ щодо можливого порушення групою осіб кордону з України та вогневого протистояння.
“За інформацією, що надійшла від російських прикордонників до Держприкордонслужби близько 11:00, подія, начебто, відбулася на напрямку російського н.п. Порозо півночі за московським часом у ніч з 3 на 4 грудня. До цього будь-якої інформації від суміжної сторони не надходило”, - зазначили в прикордонній службі.
Також прикордонники повідомляють, що на відповідну ділянку кордону України були направлені додаткові групи прикордонників, задіяні всі необхідні сили, включаючи оперативний блок. Для з’ясування всіх обставин були залучені співробітники взаємодіючих органів.
Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії заявила про перестрілку на кордоні з Україною, є один загиблий нібито при спробі “порушення кордону з України в Російську Федерацію”.
Натомість, у Держприкордонслужбі заявили про несвоєчасне інформування від російських колег.