Стрельба на границе с РФ: в Госпогранслужбе опровергли заявление российской стороны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во время погранично-представительской встречи, российская сторона не дала информацию, которая подтверждала заявление пограничной службы ФСБ РФ, в отношении стрельбы и смерти на российско-украинской границе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала смежная сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано. Также нет информации, подтверждающей достоверность сообщения российских пограничников.
Во время погранично-представительской встречи на линии границы российские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, однако не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, в т.ч. следов пересечения границы на местности. Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о личности, которая, по их сообщению, погибла, и оружии, которое нарушитель мог использовать", - сообщили в ГПСУ.
Сообщается, что ГПСУ немедленно начала проверку информации, со ссылкой на ПС ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской области, что появилась в СМИ относительно возможного нарушения группой лиц границы с Украиной и огневого противостояния.
"По информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11:00, событие якобы состоялась в направлении российского н.п. Порозо полуночи по московскому времени в ночь с 3 на 4 декабря. Доэ этого любой информации от сопредельной стороны не поступало", - отметили в пограничной службе.
Также пограничники сообщают, что на соответствующий участок границы Украины были направлены дополнительные группы пограничников, задействованы все необходимые силы, включая оперативный блок. Для выяснения всех обстоятельств были привлечены сотрудники взаимодействующих органов.
Напомним, Федеральная служба безопасности России заявила о перестрелке на границе с Украиной, есть один погибший якобы при попытке "нарушение границы с Украиной в Российскую Федерацию".
Но в Госпогранслужбе заявили о несвоевременном информировании от российских коллег.