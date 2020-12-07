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Застрелений на кордоні українець часто “ходив” в РФ: деталі та фото загиблого

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Українець, якого днями застрелили російські прикордонники, неодноразово нелегально перетинав кордон з РФ. Інформацію про це УНН підтвердили у правоохоронних органах.

Відомо, що “ходив” загиблий через кордон не один раз, а цього разу, як припускають джерела, ймовірно, чоловік не домовився з російською стороною.

Тіло загиблого наразі перебуває в Росії і його мають затребувати родичі загиблого.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що на кордоні Росії в ніч на 4 грудня загинув громадянин України. ЗМІ повідомили, що це житель Сумської області 27-річний Євген Голубєв, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності.
До цього по інцидент повідомляло ФСБ РФ, у підпорядкуванні якого перебувають російські прикордонники.

4 грудня, Федеральна служба безпеки Росії заявила про перестрілку на кордоні з Україною, та одного загиблого при спробі “порушення кордону з України в Російську Федерацію”.

Натомість, у Держприкордонслужбі заявили про несвоєчасне інформування від російських колег.

Дещо пізніше, у ДПСУ повідомили, що під час прикордонно-представницької зустрічі, російська сторона не дала інформацію, яка б підтверджувала заяву прикордонної служби ФСБ РФ, стосовно стрілянини та смерті на українсько-російському кордоні.

Також зазначається, що попри кримінальне минуле вбитого чоловіка, фактом залишається те, що представники Федеральної служби безпеки Росії вбили цивільну особу і не продемонстрували ніяких доказів його агресивних дій при затриманні.

У той же час, Слідчий комітет РФ сьогодні, 7 грудня, виступив із заявою про трьох порушників, які “відкрили вогонь по прикордонниках, з метою перешкоджання їх законній діяльності”. В підсумку, повідомляється, що Голубєва “в результаті перестрілки ліквідовано”. Стосовно долі інших двох “порушників” нічого наразі невідомо.

“Слідством встановлено, що 3 грудня 2020 року прикордонним нарядом прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях припинено спробу порушення державного кордону Російської Федерації трьома озброєними особами. На вимогу командира прикордонного наряду зупинитися, порушники відкрили вогонь по прикордонниках з метою перешкоджання їх законній діяльності. Щоб захистити життя підлеглих, командир наряду прийняв рішення відкрити у відповідь вогонь. В результаті перестрілки одного з порушників ліквідовано. У нього при собі були виявлені автомат, магазин з патронами, рація, прилад нічного бачення, — всі ці предмети вилучені як речові докази. В цей час слідчими призначений комплекс судових експертиз, допитуються свідки вчиненого злочину. Розслідування кримінальної справи триває”, — зазначили в СК РФ.

Додамо, що фото загиблого з кримінальних проваджень, в яких він фігурував.

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