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Принуждали осуждённых бесплатно работать на частных территориях - на Буковине разоблачили чиновников колонии

Киев • УНН

 • 3204 просмотра

На Буковине начальник колонии и руководитель участка социальной реабилитации подозреваются в организации бесплатного труда осуждённых на частных территориях. По данным следствия, четверых потерпевших использовали для заготовки дров и укладки плитки.

Принуждали осуждённых бесплатно работать на частных территориях - на Буковине разоблачили чиновников колонии

Осужденных вывозили за пределы исправительного учреждения и заставляли бесплатно работать на частных территориях. По данным следствия, такая практика в исправительной колонии на Буковине носила системный характер. В настоящее время подозрения в трудовой эксплуатации людей получили начальник колонии и руководитель участка социальной реабилитации, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и Национальную полицию.

Детали

Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры сообщено о подозрении начальнику одного из учреждений исполнения наказаний и руководителю участка социальной реабилитации. Им инкриминируют торговлю людьми, совершенную по предварительному сговору группой лиц с использованием уязвимого состояния потерпевших.

По данным следствия, должностные лица организовали незаконный вывоз осужденных за пределы колонии и передавали их посторонним лицам для выполнения тяжелой физической работы.

В течение января-февраля 2026 года осужденных использовали для заготовки дров: они рубили и пилили древесину, загружали, перевозили и складывали ее на территории частных домовладений.

Во время обыска в домовладении одного из сотрудников учреждения правоохранители обнаружили осужденного, который укладывал тротуарную плитку. По версии следствия, его также направило туда руководство колонии.

Следствие считает, что осужденных фактически использовали как бесплатную рабочую силу в интересах посторонних лиц. В настоящее время установлено четверо потерпевших, которых привлекали к работам за пределами учреждения исполнения наказаний.

29 июля двум должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой 

- говорится в сообщении.

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Антонина Туманова

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