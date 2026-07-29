В Одесской области десятки военных вместо службы несколько месяцев строили начальнику воинской части частный дом, майор задержан

В Одесской области правоохранители разоблачили командира воинской части, который, по данным следствия, в течение нескольких месяцев привлекал подчиненных к строительству своего частного дома. Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, на объекте во время обыска обнаружили более 80 военных, передает УНН.

Детали

По информации Генпрокурора, во время обыска на объекте обнаружено около 83 военнослужащих, которые выполняли строительные работы. Следствие также зафиксировало использование военного грузового транспорта для доставки строительных материалов. Собранные доказательства свидетельствуют о системном характере таких действий.

Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов. Это отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей, что в условиях войны напрямую влияет на боеготовность подразделения.

Майор задержан. При процессуальном руководстве Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Закон одинаков для всех, независимо от должности, погон или полномочий. Работаем дальше - резюмировал Кравченко.

Привлекал военных к ремонту дома: экс-главе запорожского ТЦК огласили еще одно подозрение