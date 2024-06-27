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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Привлекал военных к ремонту дома: экс-главе запорожского ТЦК огласили еще одно подозрение

Привлекал военных к ремонту дома: экс-главе запорожского ТЦК огласили еще одно подозрение

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 13:54  •  5208 просмотра

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Бывшего начальника Запорожского ТЦК и СП подозревают в злоупотреблении служебным положением из-за незаконных приказов военнослужащим ремонтировать его частный дом и выдачу безосновательных нарядов и оплату их работы.

Бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки подозревают в злоупотреблении служебным положением. чиновник привлекал военных к ремонту собственного дома. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Отмечается, что во время управления областным военкоматом в 2023 году чиновник решил использовать военнослужащих для ремонта своего нового дома.

Подбирал специалистов под свои строительные нужды среди работников районных военкоматов.

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Условиями выполнения работ был свободный график посещения службы с сохранением полного денежного обеспечения. Чиновник незаконно издавал приказы о командировке военных в ЗОТЦК и СП и подписывал документы о безосновательных начислениях и выплатах.

Бывшему чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины)

- резюмировали в ГБР.

Дополнение

Следователи выяснили, что в феврале-июле 2023 года вместо службы трое работников запорожских районных военкоматов выполняли ремонтные работы в доме военкома. За это время им безосновательно было начислено 266,4 тыс. грн.

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Трем работникам военкоматов, которые согласились на его предложение, сообщено о подозрении в уклонении от военной службы (ч. 4 ст. 409 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет

- добавляют в Государственном бюро расследований.

Напомним

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Как выяснили следователи, он организовал коррупционную схему с боевыми выплатами подчиненным.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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