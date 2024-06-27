Залучав військових до ремонту будинку: ексочільнику запорізького ТЦК оголосили ще одну підозру
Київ • УНН
Колишнього начальника Запорізького ТЦК та СП підозрюють у зловживанні службовим становищем через незаконні накази військовослужбовцям ремонтувати його приватний будинок та видачу безпідставних нарядів і оплату їхньої роботи.
Колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють у зловживанні службовим становищем. посадовець залучав військових до ремонту власного будинку. Про це пише УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Зазначається, що під час керування обласним військкоматом у 2023 році посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку.
Підбирав фахівців під свої будівельні потреби серед працівників районних військкоматів.
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Умовами виконання робіт був вільний графік відвідування служби зі збереженням повного грошового забезпечення. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових до ЗОТЦК та СП і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати.
Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України)
Доповнення
Слідчі з'ясували, що у лютому-липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів виконували ремонтні роботи у будинку воєнкома. За цей час їм безпідставно було нараховано 266,4 тис. грн.
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Трьом працівникам військкоматів, які зголосилися на його пропозицію, повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби (ч. 4 ст. 409 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років
Нагадаємо
До суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як зʼясували слідчі, він організував корупційну схему з бойовими виплатами підлеглим.