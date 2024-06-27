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Залучав військових до ремонту будинку: ексочільнику запорізького ТЦК оголосили ще одну підозру

Київ • УНН

 • 18764 перегляди

Колишнього начальника Запорізького ТЦК та СП підозрюють у зловживанні службовим становищем через незаконні накази військовослужбовцям ремонтувати його приватний будинок та видачу безпідставних нарядів і оплату їхньої роботи.

Залучав військових до ремонту будинку: ексочільнику запорізького ТЦК оголосили ще одну підозру

Колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють у зловживанні службовим становищем. посадовець залучав військових до ремонту власного будинку. Про це пише УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Зазначається, що під час керування обласним військкоматом у 2023 році посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку.

Підбирав фахівців під свої будівельні потреби серед працівників районних військкоматів.

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Умовами виконання робіт був вільний графік відвідування служби зі збереженням повного грошового забезпечення. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових до ЗОТЦК та СП і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України)

- резюмували в ДБР.

Доповнення

Слідчі з'ясували, що у лютому-липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів виконували ремонтні роботи у будинку воєнкома. За цей час їм безпідставно було нараховано 266,4 тис. грн.

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Трьом працівникам військкоматів, які зголосилися на його пропозицію, повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби (ч. 4 ст. 409 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років

- додають у Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо

До суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як зʼясували слідчі, він організував корупційну схему з бойовими виплатами підлеглим.

Володимир Омельченко

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