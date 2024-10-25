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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заседание "Рамштайн" перенесено ориентировочно на ноябрь - нардеп

Заседание "Рамштайн" перенесено ориентировочно на ноябрь - нардеп

Киев  •  УНН

13:12 • 4076 просмотра

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Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины перенесено на ноябрь из-за урагана «Милтон». США уже анонсировали новый транш на 400 млн долларов и готовят дополнительный пакет в размере 800 млн.

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" должна состояться ориентировочно в ноябре. Украина ожидает от заседания расширения военной помощи, которая позволит принудить россию к миру. Об этом рассказал нардеп Алексей Леонов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Заседание в формате "Рамштайн" перенесено. Перенесено ориентировочно на ноябрь. Благодаря предварительным договоренностям мы получаем в штатном режиме ту помощь, о которой наши партнеры договорились ранее. Например, США уже объявили о выделении 68-го транша военной помощи на общую сумму 400 млн долларов. В состав этого пакета входят боеприпасы, в частности к системе HIMARS. Также президент объявил о подготовке еще одного пакета американской помощи в размере 800 млн долларов. Именно этот пакет должен пойти на финансирование украинских дронов

- сказал Леонов.

Он отметил, что военная помощь по принципу "россия не должна победить на поле боя" идет по плану.

"От "Рамштайн" мы ожидаем расширения этой помощи, которая позволит принудить россию к миру", - добавил Леонов.

Напомним

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября была отложена из-за урагана "Милтон" в США. Президент Байден отменил визит в Германию, новая дата заседания будет объявлена позже.

Павел Башинский

Павел Башинский

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