Заседание "Рамштайн" перенесено ориентировочно на ноябрь - нардеп
Киев • УНН
Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины перенесено на ноябрь из-за урагана «Милтон». США уже анонсировали новый транш на 400 млн долларов и готовят дополнительный пакет в размере 800 млн.
Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" должна состояться ориентировочно в ноябре. Украина ожидает от заседания расширения военной помощи, которая позволит принудить россию к миру. Об этом рассказал нардеп Алексей Леонов в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Заседание в формате "Рамштайн" перенесено. Перенесено ориентировочно на ноябрь. Благодаря предварительным договоренностям мы получаем в штатном режиме ту помощь, о которой наши партнеры договорились ранее. Например, США уже объявили о выделении 68-го транша военной помощи на общую сумму 400 млн долларов. В состав этого пакета входят боеприпасы, в частности к системе HIMARS. Также президент объявил о подготовке еще одного пакета американской помощи в размере 800 млн долларов. Именно этот пакет должен пойти на финансирование украинских дронов
Он отметил, что военная помощь по принципу "россия не должна победить на поле боя" идет по плану.
"От "Рамштайн" мы ожидаем расширения этой помощи, которая позволит принудить россию к миру", - добавил Леонов.
Напомним
Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября была отложена из-за урагана "Милтон" в США. Президент Байден отменил визит в Германию, новая дата заседания будет объявлена позже.