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Засідання "Рамштайну" перенесено орієнтовно на листопад - нардеп

Київ • УНН

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Засідання Контактної групи з питань оборони України перенесено на листопад через ураган "Мілтон". США вже анонсували новий транш на 400 млн доларів та готують додатковий пакет у розмірі 800 млн.

Засідання "Рамштайну" перенесено орієнтовно на листопад - нардеп

Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" має відбутися орієнтовно у листопаді. Україна очікує від засідання розширення військової допомоги, яка дозволить примусити росію до миру. Про це розповів нардеп Олексій Леонов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Засідання в форматі "Рамштайн" перенесено. Перенесено орієнтовно на листопад. Завдяки попереднім домовленостям ми отримуємо в штатному режимі ту допомогу, про яку наші партнери домовилися раніше. Наприклад, США вже оголосили про виділення 68-го траншу військової допомоги на загальну суму 400 млн доларів. До складу цього пакету входять боєприпаси, зокрема до системи HIMARS. Також президент оголосив про підготовку ще одного пакету американської допомоги у розмірі 800 млн доларів. Саме цей пакет має піти на фінансування українських дронів

- сказав Леонов.

Він зазначив, що військова допомога за принципом "росія не має перемогти на полі бою" йде за планом.

"Від "Рамштайну" ми очікуємо розширення цієї допомоги, яка дозволить примусити росію до миру", - додав Леонов.

Нагадаємо

Зустріч Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня було відкладено через ураган "Мілтон" у США. Президент Байден скасував візит до Німеччини, нова дата засідання буде оголошена згодом.

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