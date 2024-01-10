Заседание Комитета нацбезопасности по рассмотрению законопроекта о мобилизации снова перенесено - нардеп

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки снова перенес рассмотрение правительственного законопроекта по мобилизации. Заседание должно состояться завтра, 11 января. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Заседание комитета по нацбезопасности и обороне по мобилизационному законопроекту перенесено с сегодня на завтра 10.00", - написал Гончаренко.

Он добавил, что перед этим заседанием должен состояться согласительный совет руководителей фракций и групп.

Дополнение

Как вчера сообщал Гончаренко, Комитет нацбезопасности планировал рассмотреть законопроект сегодня, 10 января.

Напомним

Верховная Рада завтра, 11 января, может рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с рекомендациями профильного комитета.

Комитет ВР по нацбезопасности хочет изменить в законопроекте о мобилизации нормы о повестках через электронную почту и отсрочку для некоторых категорий населения.