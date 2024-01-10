Парламент завтра планує розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію - нардепи
Київ • УНН
Завтра Верховна Рада України може розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію, який потребує доопрацювання до другого читання.
Верховна Рада завтра, 11 січня, може розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію з рекомендаціями профільного комітету. Про це УНН повідомляє із посиланням на народних депутатів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка.
Лідер Коаліції Давід Арахамія з трибуни Парламенту тільки що оголосив, що завтра буде перше читання по законопроекту по мобілізації. Як і писав - перше читання з пропозиціями Комітету
Своєю чергою Олексій Гончаренко зазначив у Telegram, що це не означає, що законопроєкт приймуть завтра.
"Це означає, що його відправлять на доопрацювання до другого читання", - вказав Гончаренко.
Доповнення
Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки переніс на 10 січня прийняття рішення по законопроєкту щодо мобілізації.
Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано вже п’ять версій законопроєкту про мобілізацію, урядовий і 4 альтернативних.
Член комітету з нацбезпеки, народний депутат Соломія Бобровська повідомляла, що урядовий законопроект про мобілізацію потребує суттєвого доопрацювання. У Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки до кожної другої статті є зауваження.
Комітет ВР з питань антикорупційної політики виявив у законопроекті про мобілізацію, який вніс Кабінет міністрів, корупційні ризики.
Також Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювати урядовий законопроект про мобілізацію.