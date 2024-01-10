Парламент завтра планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации - нардепы
Киев • УНН
Завтра Верховная Рада Украины может рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации, который требует доработки ко второму чтению.
Верховная Рада завтра, 11 января, может рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с рекомендациями профильного комитета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на народных депутатов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.
Лидер Коалиции Давид Арахамия с трибуны Парламента только что объявил, что завтра будет первое чтение по законопроекту по мобилизации. Как и писал - первое чтение с предложениями Комитета
В свою очередь Алексей Гончаренко отметил в Telegram, что это не означает, что законопроект примут завтра.
"Это означает, что его отправят на доработку ко второму чтению", - указал Гончаренко.
Дополнение
Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки перенес на 10 января принятие решения по законопроекту о мобилизации.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировано уже пять версий законопроекта о мобилизации, правительственный и 4 альтернативных.
Член комитета по нацбезопасности, народный депутат Соломия Бобровская сообщала, что правительственный законопроект о мобилизации требует существенной доработки. У Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки к каждой второй статье есть замечания.
Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики обнаружил в законопроекте о мобилизации, который внес Кабинет министров, коррупционные риски.
Также Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработать правительственный законопроект о мобилизации.
Парламент завтра планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации - нардепы
Завтра Верховная Рада Украины может рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации, который требует доработки ко второму чтению.
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