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Парламент завтра планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации - нардепы

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 10:32  •  30167 просмотра

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Завтра Верховная Рада Украины может рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации, который требует доработки ко второму чтению.

Верховная Рада завтра, 11 января, может рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с рекомендациями профильного комитета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на народных депутатов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко. 

Лидер Коалиции Давид Арахамия с трибуны Парламента только что объявил, что завтра будет первое чтение по законопроекту по мобилизации.  Как и писал - первое чтение с предложениями Комитета

- сообщил Железняк в Telegram.

В свою очередь Алексей Гончаренко отметил в Telegram, что это не означает, что законопроект примут завтра. 

"Это означает, что его отправят на доработку ко второму чтению", - указал Гончаренко. 

Дополнение

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки перенес на 10 января принятие решения по законопроекту о мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировано уже пять версий законопроекта о мобилизации, правительственный и 4 альтернативных.

Член комитета по нацбезопасности, народный депутат Соломия Бобровская сообщала, что правительственный законопроект о мобилизации требует существенной доработки. У Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки к каждой второй статье есть замечания.

Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики обнаружил в законопроекте о мобилизации, который внес Кабинет министров, коррупционные риски.

Также Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработать правительственный законопроект о мобилизации.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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