Засідання Комітету нацбезпеки по розгляду законопроекту про мобілізацію знову перенесено - нардеп

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки знову переніс розгляд урядового законопроекту щодо мобілізації. Засідання має відбутися завтра, 11 січня. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Засідання комітету з нацбезпеки і оборони по мобілізаційному законопроекту перенесено з сьогодні на завтра 10.00", - написав Гончаренко.

Він додав, що перед цим засіданням має відбутися погоджувальна рада керівників фракцій та груп.

Доповнення

Як вчора повідомляв Гончаренко, Комітет нацбезпеки планував розглянути законопроект сьогодні, 10 січня.

Нагадаємо

Верховна Рада завтра, 11 січня, може розглянути в першому читанні законопроект про мобілізацію з рекомендаціями профільного комітету.

Комітет ВР з нацбезпеки хоче змінити в законопроекті про мобілізацію норми про повістки через електронну пошту та відстрочку для деяких категорій населення.