Зарплаты и Дональд Трамп: почему в Японии подняли ключевую ставку

В пятницу Банк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса 2008 года и пересмотрел свои прогнозы по инфляции, подчеркнув свою уверенность в том, что рост заработных плат удержит инфляцию на уровне 2%, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Это решение стало первым повышением ставки Банком Японии с июля прошлого года и было принято незадолго после вступления в должность президента США Дональда Трампа, чьи возможные действия по повышению тарифов создают неопределенность для мировых политиков.

Председатель Банка Японии Кадзуо Уэда отметил, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки в ответ на рост заработных плат и цен, подчеркнув, что есть потенциал для дальнейшего увеличения стоимости заимствований, пока она не достигнет уровня, который считается нейтральным для экономики.

Однако он не уточнил ни сроков, ни темпов последующих повышений, подчеркнув, что это будет зависеть от скорости достижения целевого уровня инфляции, установленного Банком Японии.

«У нас нет никакой заранее установленной идеи. Мы будем принимать решение на каждом заседании, глядя на экономическое и ценовое развитие, а также на риски», - сказал он на пресс-конференции после принятия решения.

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На своем двухдневном заседании, завершившемся в пятницу, Банк Японии повысил краткосрочную процентную ставку с 0,25% до 0,5% - уровня, которого Япония не видела уже 17 лет. Решение было принято 8 голосами против 1, при этом член правления Тойоаки Накамура был против.

Банк Японии отметил, что «вероятность реализации его прогнозов растет», поскольку многие компании планируют продолжать стабильное повышение заработной платы во время нынешних ежегодных переговоров.

В своем заявлении центральный банк сообщил, что сохраняет предыдущие рекомендации относительно будущей политики, подчеркнув готовность продолжать повышение процентных ставок в случае подтверждения экономических и ценовых прогнозов.

В то же время из заявления было изъято упоминание о необходимости тщательного анализа рисков, связанных с внешними рынками и экономиками, что свидетельствует об уверенности в том, что стабильный рост экономики США будет поддерживать японскую экономику, по крайней мере на данный момент.

«Различные данные показывают, что экономика США находится в хорошей форме. Рынки остаются стабильными, поскольку общее направление политики Трампа становится все более понятным», - сказал Уэда.

Напомним

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