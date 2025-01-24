Зарплати та Дональд Трамп: чому в Японії підняли ключову ставку

У п'ятницю Банк Японії підвищив процентні ставки до найвищого рівня з часів світової фінансової кризи 2008 року і переглянув свої прогнози щодо інфляції, підкресливши свою впевненість у тому, що зростання заробітних плат утримає інфляцію на рівні 2%, передає УНН з посиланням на Reuters.

Це рішення стало першим підвищенням ставки Банком Японії з липня минулого року і було ухвалене незадовго після вступу на посаду президента США Дональда Трампа, чиї можливі дії щодо підвищення тарифів створюють невизначеність для світових політиків.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда зазначив, що центральний банк продовжить підвищувати процентні ставки у відповідь на зростання заробітних плат і цін, підкресливши, що є потенціал для подальшого збільшення вартості запозичень, доки вона не досягне рівня, який вважається нейтральним для економіки.

Однак він не уточнив ні термінів, ні темпів наступних підвищень, наголосивши, що це залежатиме від швидкості досягнення цільового рівня інфляції, встановленого Банком Японії.

"У нас немає ніякої заздалегідь встановленої ідеї. Ми будемо приймати рішення на кожному засіданні, дивлячись на економічний і ціновий розвиток, а також на ризики", - сказав він на прес-конференції після прийняття рішення.

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На своєму дводенному засіданні, що завершилося в п'ятницю, Банк Японії підвищив короткострокову процентну ставку з 0,25% до 0,5% - рівня, якого Японія не бачила вже 17 років. Рішення було прийнято 8 голосами проти 1, при цьому член правління Тойоакі Накамура був проти.

Банк Японії зазначив, що "ймовірність реалізації його прогнозів зростає", оскільки багато компаній планують продовжувати стабільне підвищення заробітної плати під час цьогорічних щорічних переговорів.

У своїй заяві центральний банк повідомив, що зберігає попередні рекомендації щодо майбутньої політики, наголосивши на готовності продовжувати підвищення процентних ставок у разі підтвердження економічних і цінових прогнозів.

Водночас із заяви було вилучено згадку про необхідність ретельного аналізу ризиків, пов’язаних із зовнішніми ринками та економіками, що свідчить про впевненість у тому, що стабільне зростання економіки США підтримуватиме японську економіку, принаймні на даний момент.

"Різні дані показують, що економіка США перебуває в хорошій формі. Ринки залишаються стабільними, оскільки загальний напрямок політики Трампа стає все більш зрозумілим", - сказав Уеда.

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