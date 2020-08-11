"Зарезала во время конфликта": в Винницкой области осудили женщину за убийство мужа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Ямпольский районный суд приговорил женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения зарезала мужа, на более чем на 7 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
"В ходе судебного разбирательства, стороной обвинения полностью доказана вина обвиняемой, указанное лицо осуждено по ч. 1 ст. 115 УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства, во время распития алкогольных напитков, в ходе спора, на почве неприязненных бытовых отношений, нанесла удар ножом мужчине в область грудной клетки слева, от которого последний скончался на месте происшествия.
Напомним, в Винницкой области мужчина пытался убить соседку топором.