"Зарізала під час конфлікту": на Вінничині засудили жінку за вбивство чоловіка

"У ході судового розгляду, стороною обвинувачення повністю доведено вину обвинуваченої, вказану особу засуджено за ч. 1 ст. 115 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням установлено, що місцева жителька, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, за місцем власного проживання, під час розпиття алкогольних напоїв, у ході суперечки, на ґрунті неприязних побутових відносин, нанесла удар ножем чоловікові в область грудної клітини зліва, від якого останній помер на місці події.

Нагадаємо, на Вінничині чоловік намагався вбити сусідку сокирою.