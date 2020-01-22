На Вінничині чоловік намагався вбити сусідку сокирою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Вінницькій області за підозрою у замаху на вбивство 44-річної жительки Гайсинського району поліцейські затримали 62-річного односельця потерпілої. Під час побутового конфлікту чоловік вдарив сусідку сокирою по голові і сховав її у гаражі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 21 січня, близько 13 години, на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селі Трубочка місцевий житель виявив неподалік будинку дружину без свідомості та з травмою голови.
На місці події слідчі та оперативники з’ясували, що між сусідами виникла суперечка. Затриманий вдарив жінку сокирою і вона втратила свідомість. Після чого непритомну сусідку він відніс до гаража, а сліди крові на подвір’ї намагався змити.
44-річну потерпілу госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні.
Зловмисник, який вчиняв злочин в стані алкогольного сп’яніння, затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру.
Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). За таке правопорушення передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали імовірного підозрюваного у замаху на вбивство 19-річної киянки.