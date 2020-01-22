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В Винницкой области мужчина пытался убить соседку топором

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 января. УНН. В Винницкой области по подозрению в покушении на убийство 44-летней жительницы Гайсинского района полицейские задержали 62-летнего односельчанина потерпевшей. Во время бытового конфликта мужчина ударил соседку топором по голове и спрятал ее в гараже. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В Винницкой области мужчина пытался убить соседку топором

Так, 21 января, около 13 часов, на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что в селе Трубочка местный житель обнаружил недалеко от дома жену без сознания и с травмой головы.

На месте происшествия следователи и оперативники выяснили, что между соседями возник спор. Задержанный ударил женщину топором и она потеряла сознание. После чего соседку без сознания он отнес в гараж, а следы крови во дворе пытался смыть. 44-летнюю пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Злоумышленник, который совершал преступление в состоянии алкогольного опьянения, задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители Киева задержали вероятного подозреваемого в покушении на убийство 19-летней киевлянки.

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