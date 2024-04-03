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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
kharkivХарьков
Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  5836 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

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27 марта 2024, 10:45  •  453886 просмотра

Зарабатывал на своих подчиненных: будут судить военного чиновника с Харьковщины

Военный чиновник из Харьковской области взял 1,05 млн грн у 14 подчиненных, пообещав перевести их в другую часть и помочь одному из них избежать наказания, но не собирался выполнять эти обещания.

Криминал и ЧП •   •  10450 просмотра
Зарабатывал на своих подчиненных: будут судить военного чиновника с Харьковщины

Евлаш о ночной атаке малым количеством дронов: рф продолжает изучать обстановку, накапливает ударные средства

Россия продолжает изучать обстановку и накапливать ударные средства, запуская небольшое количество беспилотников для разведки и обнаружения украинских средств противовоздушной обороны.

Война •   •  11528 просмотра
Евлаш о ночной атаке малым количеством дронов: рф продолжает изучать обстановку, накапливает ударные средства

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Украина внимательно следит за ситуацией на границе с Беларусью, готовится к реагированию на возможные сценарии развития событий и усиливает границу, при этом пока ситуация остается стабильной.

Война •   •  44328 просмотра
Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Снижение призывного возраста до 25 лет поможет ВСУ, но западная военная помощь будет решающей - ISW

Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность Украины восстановить существующие военные подразделения, но военная помощь Запада остается решающей для повышения боеспособности украинской армии, говорится в новом отчете Американского института изучения войны (ISW).

Война •   •  14150 просмотра
Снижение призывного возраста до 25 лет поможет ВСУ, но западная военная помощь будет решающей - ISW

Ракетная атака рф на Днепр: прокуратура показала последствия

2 апреля 2024 года в результате ракетного обстрела врагом города Днепр были ранены 18 человек, в том числе 5 детей, повреждены 4 учебных заведения, 9 жилых домов и десятки автомобилей.

Война •   •  16307 просмотра
Ракетная атака рф на Днепр: прокуратура показала последствия

Курс валют на 3 апреля: доллар продолжает рост: доллар продолжает рост

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,3236 грн/долл. , девальвировав ее на 25 копеек.

Экономика •   •  15696 просмотра
Курс валют на 3 апреля: доллар продолжает рост: доллар продолжает рост

Кулеба примет участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе

Кулеба примет участие в заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров в Брюсселе 3-4 апреля, где будет обсуждаться увеличение военной помощи Украине, усиление противовоздушной обороны и наращивание мощностей по производству вооружений.

Война •   •  16872 просмотра
Кулеба примет участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе

Байден отреагировал на гибель сотрудников WCK в Газе: Израиль не сделал достаточно для защиты волонтеров

Байден выразил возмущение по поводу гибели 7 волонтеров гуманитарной миссии Всемирной центральной кухни в Газе, в том числе одного американца, призвав Израиль к быстрому расследованию и привлечению к ответственности виновных.

Новости Мира •   •  13687 просмотра
Байден отреагировал на гибель сотрудников WCK в Газе: Израиль не сделал достаточно для защиты волонтеров

Intel сообщила о 7 млрд долл. операционных убытков подразделения по производству чипов

Intel сообщила об увеличении операционных убытков своего литейного бизнеса на 7 миллиардов долларов в 2023 году.

Экономика •   •  14061 просмотра
Intel сообщила о 7 млрд долл. операционных убытков подразделения по производству чипов

Пожар в ночном клубе в Стамбуле во время ремонта унес жизни 29 человек

По меньшей мере 29 человек погибли в результате пожара в подземном ночном клубе Masquerade в Стамбуле, Турция.

Новости Мира •   •  15426 просмотра
Пожар в ночном клубе в Стамбуле во время ремонта унес жизни 29 человек