Зарабатывал на своих подчиненных: будут судить военного чиновника с Харьковщины

Правоохранители завершили расследование в отношении начальника группы персонала батальона одной из бригад ТРО Харьковской области. Он брал деньги у бойцов за оказание помощи в решении их проблем по службе. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что чиновник собрал 1 млн 50 тыс. грн с 14 военнослужащих, которым пообещал перевести их в другую, вновь созданную воинскую часть.

Также он пообещал помочь подчиненному, которого задержали правоохранители в состоянии алкогольного опьянения. За 180 тыс. грн чиновник брался "решить вопрос" о не привлечении нарушителя к административной ответственности.

На самом деле никакой "помощи" никому чиновник и не планировал предоставлять, а просто таким образом выманивал деньги у подчиненных, - говорится в сообщении.

Напомним

Правоохранители завершили расследование в отношении заместителя командира батальона одной из воинских частей Одесской области, который заставлял своих подчиненных строить дом для тещи. Обвинительный акт направлен в суд.