Запрет "Европейской Солидарности": Минюст отреагировал

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Министерство юстиции Украины опровергло информацию о подготовке иска о запрете партии "Европейская Солидарность". Ведомство подчеркнуло, что не имеет полномочий инициировать запрет политических партий.

Министерство юстиции Украины заявило, что распространенная информация о подготовке иска о запрете деятельности партии "Европейская Солидарность" не соответствует действительности. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.

Минюст самостоятельно не инициирует и не может инициировать какие-либо иски о запрете деятельности политических партий,

- говорится в сообщении.

Ведомство требует от тех, кто распространяет эту ложную информацию, предоставить официальные документы и источники, на которые они опираются, для дальнейшего расследования.

В Минюсте также напомнили, что лица, которые сознательно распространяют фейки в интересах третьих сторон, будут нести ответственность согласно закону.

Ранее в СМИ появилась информация, если в ближайшее время будет процессуально доказана причастность лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко к государственной измене, то Минюст якобы инициирует иск в Верховный Суд о ее запрете.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции против Порошенко связаны с выводом миллиардов во время войны. Через фонды поддержки ВСУ отмывались средства, которые передавались членам партии.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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