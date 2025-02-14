Запрет "Европейской Солидарности": Минюст отреагировал
Киев • УНН
Министерство юстиции Украины опровергло информацию о подготовке иска о запрете партии "Европейская Солидарность". Ведомство подчеркнуло, что не имеет полномочий инициировать запрет политических партий.
Министерство юстиции Украины заявило, что распространенная информация о подготовке иска о запрете деятельности партии "Европейская Солидарность" не соответствует действительности. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.
Минюст самостоятельно не инициирует и не может инициировать какие-либо иски о запрете деятельности политических партий,
Ведомство требует от тех, кто распространяет эту ложную информацию, предоставить официальные документы и источники, на которые они опираются, для дальнейшего расследования.
В Минюсте также напомнили, что лица, которые сознательно распространяют фейки в интересах третьих сторон, будут нести ответственность согласно закону.
Ранее в СМИ появилась информация, если в ближайшее время будет процессуально доказана причастность лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко к государственной измене, то Минюст якобы инициирует иск в Верховный Суд о ее запрете.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции против Порошенко связаны с выводом миллиардов во время войны. Через фонды поддержки ВСУ отмывались средства, которые передавались членам партии.