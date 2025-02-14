Заборона "Європейської Солідарності": Мін’юст відреагував

Міністерство юстиції України заявило, що поширена інформація про підготовку позову щодо заборони діяльності партії "Європейська Солідарність" не відповідає дійсності. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає УНН.



Мін’юст самостійно не ініціює і не може ініціювати будь-які позови щодо заборони діяльності політичних партій, - йдеться у повідомленні.

Відомство вимагає від тих, хто поширює цю неправдиву інформацію, надати офіційні документи та джерела, на які вони спираються, для подальшого розслідування.

У Мін'юсті також нагадали, що особи, які свідомо поширюють фейки в інтересах третіх сторін, нестимуть відповідальність згідно з законом.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, якщо найближчим часом буде процесуально доведено причетність лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка до державної зради, то Мін’юст нібито ініціює позов до Верховного Суду щодо її заборони.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що санкції проти Порошенка пов'язані з виведенням мільярдів під час війни. Через фонди підтримки ЗСУ відмивалися кошти, які передавалися членам партії.

