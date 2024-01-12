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Заповедник "София Киевская" запускает в продажу коллекцию банкнот номиналом ноль евро с изображением Золотых ворот

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 14:34  •  10877 просмотра

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Новые коллекционные банкноты номиналом ноль евро с изображением Золотых ворот Украины были выпущены, чтобы почтить культурное наследие.

В продажу поступила лимитированная коллекция евробанкнот номиналом ноль евро с изображением Золотых ворот, которую изготовили во Франции. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, пишет УНН.

Детали

13 января 2024 года Национальный заповедник "София Киевская" начинает реализацию новых коллекционных купюр "ноль евро" с изображением выдающегося памятника архитектуры XI века - Золотых ворот, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Символично, что в ХІІІ веке именно Золотые ворота были одним из бастионов, ставших на пути Монголо-Татарского нашествия, тем самым уберегнув от него страны Европы. Примечательно, что новая евробанкнота вышла вскоре после того, как появилась купюра на тему достижения мира в Украине

- отметили в Минкульте.

Банкноты имеют фиолетовый оттенок, который используют для купюры номиналом 500 евро, но по размеру они как купюры в 20 евро. Купюры имеют вид реального евро и изготовлены по той же технологии, которая используется для настоящих евробанкнот. Лимитированную коллекцию изготовили во Франции.

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Инициатором украинского выпуска Euro Souvenir 0 является компания Nunofia s.r.o., которая является эксклюзивным владельцем лицензии и издателем.

В Минкульте указывают, что главной целью проекта является популяризация важнейших культурных и исторических памятников, а также содействие сохранению и материальному обеспечению европейского культурного наследия. А также отмечают, что сувенирные купюры пользуются большим спросом у коллекционеров.

С начала полномасштабного вторжения россияне разрушили и повредили 872 памятника культурного наследия09 январь 2024, 15:15 • 68166 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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Заповідник "Софія Київська" запускає у продаж колекцію банкнот номіналом нуль євро з зображенням Золотих воріт
St. Sophia of Kyiv Conservation Area Launches a Collection of Zero Euro Banknotes with the Golden Gate Image
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Заповедник "София Киевская" запускает в продажу коллекцию банкнот номиналом ноль евро с изображением Золотых ворот

Новые коллекционные банкноты номиналом ноль евро с изображением Золотых ворот Украины были выпущены, чтобы почтить культурное наследие.

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