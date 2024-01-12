Заповідник "Софія Київська" запускає у продаж колекцію банкнот номіналом нуль євро з зображенням Золотих воріт
Київ • УНН
Нові колекційні банкноти номіналом нуль євро із зображенням Золотих воріт України були випущені, щоб вшанувати культурну спадщину.
У продаж поступила лімітована колекція євробанкнот номіналом нуль євро із зображенням Золотих воріт, яку виготовили у Франції. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, пише УНН.
Деталі
13 січня 2024 року Національний заповідник "Софія Київська" розпочинає реалізацію нових колекційних купюр "нуль євро" із зображенням визначної пам’ятки архітектури ХІ століття – Золотих воріт, які входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Символічно, що в ХІІІ столітті саме Золоті ворота були одним із бастіонів, що стали на шляху Монголо-Татарської навали, тим самим уберігши від неї країни Європи. Примітно, що нова євробанкнота вийшла невдовзі після того, як з’явилася купюра на тему досягнення миру в Україні
Банкноти мають фіолетовий відтінок, який використовують для купюри номіналом 500 євро, але за розміром вони як купюри у 20 євро. Купюри мають вигляд реального євро та виготовлені за тією ж технологією, що використовується для справжніх євробанкнот. Лімітовану колекцію виготовили у Франції.
Ініціатором українського випуску Euro Souvenir 0 є компанія Nunofia s.r.o., яка є ексклюзивним власником ліцензії та видавцем.
В Мінкульті вказують, що головною метою проекту є популяризація найважливіших культурних та історичних пам'яток, а також сприяння збереженню та матеріальному забезпеченню європейської культурної спадщини. А також відзначають, що сувенірні купюри користуються неабияким попитом у колекціонерів.
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