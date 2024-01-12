Заповідник "Софія Київська" запускає у продаж колекцію банкнот номіналом нуль євро з зображенням Золотих воріт

У продаж поступила лімітована колекція євробанкнот номіналом нуль євро із зображенням Золотих воріт, яку виготовили у Франції. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, пише УНН.

Деталі

13 січня 2024 року Національний заповідник "Софія Київська" розпочинає реалізацію нових колекційних купюр "нуль євро" із зображенням визначної пам’ятки архітектури ХІ століття – Золотих воріт, які входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Символічно, що в ХІІІ столітті саме Золоті ворота були одним із бастіонів, що стали на шляху Монголо-Татарської навали, тим самим уберігши від неї країни Європи. Примітно, що нова євробанкнота вийшла невдовзі після того, як з’явилася купюра на тему досягнення миру в Україні