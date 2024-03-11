Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ

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В Киевской области во время пьяного конфликта мужчина убил своего 45-летнего знакомого, избив его металлическим чайником и деревянным рублем, а затем спрятал тело у себя дома.
Будут говорить о поддержке Украины: в следующем месяце премьер Чехии встретится с Байденом
Премьер-министр Чехии Петр Фиала встретится с президентом США Джо Байденом в апреле, чтобы обсудить Украину, вопросы безопасности, экономические возможности, общие демократические ценности и подтвердить свою решительную поддержку Украины против российской агрессии.
В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"
Партизанское движение "АТЕШ - Гражданская сила" набирает обороты в российском городе Тольятти: активисты сообщают, что ежедневно к ним присоединяется огромное количество людей для борьбы с преступным режимом.
Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь
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По всей Украине объявлена ракетная опасность, из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области рф.
Столичные правоохранители задержали членов группировки, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывали граждан
В Киеве правоохранители задержали членов группировки, которые мошенничали граждан, представляясь работниками полиции и торговых центров, обещая за деньги снять мужчин призывного возраста с воинского учета, по 10 эпизодам мошенничества, вымогательства и похищения людей.
Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде
Национальная паралимпийская сборная команда Украины по парабиатлону завоевала 20 наград, среди которых 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей на чемпионате мира в Канаде.
"Показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия": Лубинец призвал иностранные СМИ говорить о войне в Украине
Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, подчеркнул, что главная миссия журналистов в Украине - показать миру трагедию, вызванную российской агрессией, приведя статистику опасностей, с которыми сталкиваются работники СМИ, освещающие войну, включая убийства, задержания и нарушения их прав со стороны России.
Били дронами и артиллерией: оккупанты семь раз целились по Днепропетровщине, есть повреждения
российская армия нанесла 7 ударов по Никопольскому району Днепропетровской области, повредив 11 жилых домов, 10 хозяйственных построек, линии электропередач, гостиницу и магазин.