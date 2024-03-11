Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ

Как бойцы ССО и артиллеристы из HIMARS уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "ПАЛАНТИН" на Запорожском направлении показали в телеграм Сил Специальных операций, передает УНН.

Детали

Отмечается, что мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "ПАЛАНТИН" обнаружили операторы разведывательных БпАК 3-го отдельного полка ССО, которые работают на Запорожском направлении. Они отследили цель и предоставили координаты ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения.

Артиллеристы успешно уничтожили вражескую цель с помощью HIMARS.

Справочно

В ССО также рассказали, что "Палантин" - это РЭБ, позволяющая "ослепить" в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, и создавать помехи для сотовой и транкинговой связи.

Российский "Палантин" при необходимости может объединить различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение оккупантов в 2019. То есть, является одной из последних разработок россиян в сегменте радиоэлектронной борьбы.

Очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ударом HIMARS: ССО показали кадры уничтожения российской системы РЭБ