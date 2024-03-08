Очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ударом HIMARS: ССО показали кадры уничтожения российской системы РЭБ

Операторы ССО обнаружили и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны о российской АСП Р-330 "Житель", а после ракетного удара HIMARS удара система РЭБ и ее экипаж не выжили. Кадры уничтожения показали Силы специальных операций, передает УНН.

Детали

Как отметили в ССО, во время ведения разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных БПАК 3-го отдельного полка ССО обнаружено АСП Р-330 "Житель".

Как говорится в сообщении, операторы ССО определенное время сопровождали важную цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения. Благодаря слаженной работе, очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ракетным ударом HIMARS наведенным операторами ССО.

Напомним

Операторы ССО обнаружили и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны о российской РЛС 1Л219 "Зоопарк-1", - радиолокационная станция противника была уничтожена дотла вместе с экипажем.

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