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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ударом HIMARS: ССО показали кадры уничтожения российской системы РЭБ

Очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ударом HIMARS: ССО показали кадры уничтожения российской системы РЭБ

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 14:07  •  14319 просмотра

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Украинские Силы специальных операций обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель", передали его координаты ракетным и артиллерийским подразделениям, после чего он был уничтожен ракетным ударом комплекса HIMARS вместе с экипажем.

Операторы ССО обнаружили и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны о российской АСП Р-330 "Житель", а после ракетного удара HIMARS удара система РЭБ и ее экипаж не выжили. Кадры уничтожения показали Силы специальных операций, передает УНН.

Детали

Как отметили в ССО, во время ведения разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных БПАК 3-го отдельного полка ССО обнаружено АСП Р-330 "Житель".

Как говорится в сообщении, операторы ССО определенное время сопровождали важную цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения. Благодаря слаженной работе, очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ракетным ударом HIMARS наведенным операторами ССО.

Напомним

Операторы ССО обнаружили и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны о российской РЛС 1Л219 "Зоопарк-1", - радиолокационная станция противника была уничтожена дотла вместе с экипажем.

Одесский регион нуждается в специфических системах ПВО, которые будут сбивать баллистику7 марта 2024, 09:58 • 24523 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСилы специальных операций Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
m142-himarsM142 HIMARS
zaporozheЗапорожье
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