Черговий "Житель" і його екіпаж не вижили під ударом HIMARS: ССО показали кадри знищення російської системи РЕБ
Київ • УНН
Українські Сили спеціальних операцій виявили російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330 "Житель", передали його координати ракетним та артилерійським підрозділам, після чого він був знищений ракетним ударом комплексу HIMARS разом з екіпажем.
Оператори ССО виявили та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони про російську АСП Р-330 "Житель", а після ракетного удару HIMARS удару система РЕБ та її екіпаж не вижили. Кадри знищення показали Сили спеціальних операцій, передає УНН.
Деталі
Як зазначили в ССО, під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку операторами розвідувальних БПАК 3-го окремого полку ССО виявлено АСП Р-330 "Житель".
Як йдеться в повідомленні, оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження. Завдяки злагодженій роботі, черговий "Житель" і його екіпаж не вижили під ракетним ударом HIMARS наведеним операторами ССО.
Нагадаємо
Оператори ССО виявили та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони про російську РЛС 1Л219 "Зоопарк-1", - радіолокаційну станцію противника було знищено вщент разом з екіпажом.
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