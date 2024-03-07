Одеський регіон потребує специфічних систем ППО, що збиватимуть балістику
Київ • УНН
Одеська область потребує спеціальних систем протиповітряної оборони для збиття балістичних ракет через її значний вплив на українську економіку.
Одеському регіону необхідний додатковий захист, через його потужний вплив на економіку України, про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк,передає кореспондент УНН.
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Зі слів керівниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, Одеський регіон додатково потребує посиленого захисту, оскільки там зосереджена потужна економічна складова всієї економіки України.
Забезпечення безпеки судноплавства в тих умовах, в яких зараз це відбувається, це дуже складна робота, але функціонування навігаційного коридору підкреслює, що вона реальна. І єдине, що дійсно нам необхідно на даному етапі, це потужна підтримка щодо протиповітряної оборони
Також вона додала, що всупереч ворожим спробам припинити нашу портову та морську діяльність вцілому, ми продовжуємо функціонувати під гідою Сил оборони України.
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